Cimitir devastat în Italia: Hoții români abandonează sute de kilograme de obiecte furate

Hoții au devastat cimitirul din Merate, provincia Lecco, Italia, furând vaze, icoane, statui ale Fecioarei Maria și ale sfinților – toate obiectele din cupru de pe morminte fiind smulse în timpul unui „raid” nocturn, scrie Il Giorno.

Bunurile furate au fost recuperate în jurul orei 4 dimineața, când o patrulă a poliției rutiere a interceptat și urmărit duba suspectă. Vehiculul a fost abandonat cu aproximativ 1.500 kg de materiale din cupru la bord.

Dimineață, primii vizitatori s-au confruntat cu devastarea concentrată în partea veche a cimitirului: vaze rupte, piese decorative smulse, morminte deteriorate și flori aruncate pe jos.

Polițiștii au stabilit că hoții au pătruns folosind o scară sprijinită de zidul exterior dintre cele mai vechi capele. Autoritățile au obținut imagini video de la mai multe camere de supraveghere care ar fi putut surprinde jaful.

Primarul din Merate, Mattia Salvioni, a condamnat „actul laș” și și-a exprimat solidaritatea față de familiile afectate.

„Datorită muncii în echipă a poliției, bunurile furate au fost recuperate și pot fi acum returnate cetățenilor”, a declarat acesta.

Obiectele furate au fost puse la dispoziția proprietarilor pentru identificare și ridicare la cimitirul din Merate, într-o cameră special amenajată. Pentru recuperare, este necesară depunerea unei plângeri la Carabinieri.

Între timp, poliția îi caută pe făptași.