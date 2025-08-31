Cine este Abu Obeida, omul mascat al Hamas, ucis de Israel

Confirmarea a venit din partea ministrului apărării Israel Katz, care a comentat: „În moarte, se va întâlni cu mulți dintre complicii săi: ucigașii și violatorii Hamas”.

Obeida, ale cărui nume real era Hudayfa Samir Abdallah al-Kahlout, a fost lovit de o rachetă israeliană care a vizat două etaje ale clădirii unde familia sa închiriase un apartament cu doar câteva zile în urmă.

Soția și copiii săi se aflau în casă în momentul bombardamentului.

Considerat o țintă de mare valoare de Israel, care îl monitoriza de ani de zile, purtătorul de cuvânt cu fața acoperită de un keffiyeh roșu era șeful războiului psihologic al Hamas.

Prima sa apariție publică marcantă a fost în 2006, când a anunțat răpirea soldatului israelian Gilad Shalit, ținut ostatic timp de cinci ani și jumătate, conform ANSA.

Abu Obeida se bucura de popularitate în lumea arabă prin aparițiile sale la Al Jazeera, unde făcea proclamațiile Hamas. Era atât de cunoscut încât artiștii arabi compuseseră cântece în onoarea sa.

Premierul Netanyahu a confirmat atacul cu ironie, referindu-se la tăcerea neobișnuită a purtătorului de cuvânt al organizației. Eliminarea sa este considerată o lovitură majoră pentru moralul militanților Hamas și al susținătorilor din Gaza.