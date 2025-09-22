Cine sunt magnații implicați în achiziția TikTok. Donald Trump dă răspunsul

Preşedintele SUA a menţionat şi numele lui Michael Dell, fondatorul şi CEO-ul Dell Technologies, ca posibil participant la tranzacţie, în cadrul unui interviu acordat Fox News, care este deţinută de familia Murdoch, conform Sky News.

„Cred că vor face parte din grup. Şi alţi câţiva. Oameni cu adevărat minunaţi, proeminenţi”, a spus domnul Trump. „Şi sunt, de asemenea, patrioţi americani, iubesc această ţară. Cred că vor face o treabă foarte bună”.

Trump a spus că Larry Ellison, fondatorul şi CEO-ul firmei de software Oracle, face parte din acelaşi grup. Implicarea sa în potenţiala tranzacţie TikTok fusese dezvăluită anterior.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat sâmbătă că Oracle va fi responsabilă pentru datele şi securitatea aplicaţiei, americanii urmând să controleze şase din cele şapte locuri din consiliul de administraţie planificat al TikTok.

Aceasta vine după ce Trump a declarat că el şi Xi Jinping din China au avut o „convorbire foarte productivă” vineri, discutând aprobarea finală a tranzacţiei TikTok, despre care încă nu se cunosc multe detalii.

Odată confirmată, tranzacţia ar trebui să împiedice interzicerea TikTok în SUA, după ce legislatorii au decis că aceasta reprezintă un risc pentru securitatea datelor cetăţenilor.

Oficialii au avertizat că algoritmul folosit de TikTok este vulnerabil la manipularea de către autorităţile chineze, care îl pot folosi pentru a promova conţinut specific pe platforma de socializare într-un mod dificil de detectat.

Congresul a ordonat închiderea aplicaţiei pentru utilizatorii americani până în ianuarie 2025 dacă proprietarul chinez ByteDance nu îşi vinde activele din ţară, dar interdicţia a fost amânată de patru ori de preşedintele Trump.

Duminică, Trump a declarat că ar putea fi „puţin prejudiciat” în privinţa TikTok, după ce vineri le-a spus reporterilor: „Nu eram fan TikTok, apoi am început să-l folosesc şi am devenit fan, iar asta m-a ajutat să câştig alegerile cu o majoritate zdrobitoare”.

După convorbirea cu Xi, Trump a scris într-o postare pe Truth Social: „Am înregistrat progrese în multe chestiuni foarte importante, inclusiv comerţul, fentanilul, necesitatea de a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina şi aprobarea acordului TikTok”.

Trump a declarat ulterior reporterilor de la Casa Albă că Xi a aprobat acordul, dar a spus că acesta trebuie încă semnat.

Reprezentanţii familiei Murdoch, domnul Dell şi domnul Ellison nu au comentat încă un potenţial acord privind TikTok.