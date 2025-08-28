Clădirea misiunii UE din Kiev, lovită în mod „deliberat” de Rusia. Antonio Costa: „UE nu se va lăsa intimidată”

Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pe platforma X. Acesta a publicat o fotografie cu pagubele rezultate în urma atacului rusesc.

Horrified by yet another night of deadly Russian missile attacks on Ukraine. My thoughts are with the Ukrainian victims and also with the staff of @EUDelegationUA, whose building was damaged in this deliberate Russian strike. The EU will not be intimidated. Russia’s aggression… pic.twitter.com/SZNeN31IOo — António Costa (@eucopresident) August 28, 2025

„Sunt îngrozit de încă o noapte de atacuri mortale cu rachete rusești asupra Ucrainei. Gândurile mele sunt alături de victimele ucrainene și de personalul Delegației UE în Ucraina, a cărui clădire a fost avariată în urma acestui atac deliberat al Rusiei. UE nu se va lăsa intimidată. Agresiunea Rusiei nu face decât să ne întărească hotărârea de a fi alături de Ucraina și de poporul său”, a fost mesajul transmis de Antonio Costa pe platforma X.

În cursul nopții de miercuri spre joi, Kievul a fost atacat cu drone și rachete rusești. Aproape 100 de clădiri au fost avariate, cel puțin 12 persoane și-au pierdut viața, iar alte 48 – printre care și copii – au fost rănite.

Acesta a fost primul atac combinat major al Rusiei asupra Kievului în ultimele săptămâni, în ciuda eforturilor de pace conduse de SUA pentru a pune capăt războiului.