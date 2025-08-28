Prima pagină » Știri externe » Clădirea misiunii UE din Kiev, lovită în mod „deliberat” de Rusia. Antonio Costa: „UE nu se va lăsa intimidată”

Clădirea în care se află Delegaţia UE de la Kiev a fost avariată în timpul atacurilor aeriene ruse din timpul nopţii de miercuri spre joi asupra capitalei ucrainene.
Foto: Hepta
Diana Nunuț
28 aug. 2025, 11:07, Știri externe

Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pe platforma X. Acesta a publicat o fotografie cu pagubele rezultate în urma atacului rusesc.

„Sunt îngrozit de încă o noapte de atacuri mortale cu rachete rusești asupra Ucrainei. Gândurile mele sunt alături de victimele ucrainene și de personalul Delegației UE în Ucraina, a cărui clădire a fost avariată în urma acestui atac deliberat al Rusiei. UE nu se va lăsa intimidată. Agresiunea Rusiei nu face decât să ne întărească hotărârea de a fi alături de Ucraina și de poporul său”, a fost mesajul transmis de Antonio Costa pe platforma X.

În cursul nopții de miercuri spre joi, Kievul a fost atacat cu drone și rachete rusești. Aproape 100 de clădiri au fost avariate, cel puțin 12 persoane și-au pierdut viața, iar alte 48 – printre care și copii – au fost rănite.

Acesta a fost primul atac combinat major al Rusiei asupra Kievului în ultimele săptămâni, în ciuda eforturilor de pace conduse de SUA pentru a pune capăt războiului.