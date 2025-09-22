Prima pagină » Știri externe » Coliziune evitată în ultimul moment între două avioane pe aeroportul din Nisa

Coliziune evitată în ultimul moment între două avioane pe aeroportul din Nisa

Distanța incredibil de mică dintre cele două avioane, care ar fi putut să ducă la o tragedie
Coliziune evitată în ultimul moment între două avioane pe aeroportul din Nisa
Captură video X
Petru Mazilu
22 sept. 2025, 18:06, Știri externe

O coliziune între două avioane a fost evitată în ultimul moment pe aeroportul din Nisa.

Cele două aparate de zbor au fost la o distanță de trei metri, au relatat martorii. Autoritățile au deschis o anchetă.

Incidentul s-a produs duminică, la ora locală 23.32.


Un avion easyJet pregătit de decolare a fost aproape lovit de un alt aparat de zbor care ateriza.

Coliziunea a fost evitată în ultimul moment cele doua avioane fiind la o distanță de numai trei metri, potrivit Le Figaro.

Pilotul avionului care ateriza a reușit să revină pe traiectoria de urcare, evitând o tragedie.

Toți pasagerii EasyJet au fost evacuați, iar zborul a fost anulat.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale incidentului, care ar putea fi legate de condițiile meteo nefavorabile.