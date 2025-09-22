Coliziune evitată în ultimul moment între două avioane pe aeroportul din Nisa

O coliziune între două avioane a fost evitată în ultimul moment pe aeroportul din Nisa.

Cele două aparate de zbor au fost la o distanță de trei metri, au relatat martorii. Autoritățile au deschis o anchetă.

Incidentul s-a produs duminică, la ora locală 23.32.

🔴 Collision évitée de justesse dimanche soir à l’aéroport de Nice. Un A320 d’easyJet, en direction de Nantes, était aligné sur la piste tandis qu’un A320 de Nouvelair était sur le point d’atterrir sur cette même piste. Le vol easyJet a interrompu son décollage et a annulé son… pic.twitter.com/maCPNtoaHV — air plus news (@airplusnews) September 22, 2025



Un avion easyJet pregătit de decolare a fost aproape lovit de un alt aparat de zbor care ateriza.

Coliziunea a fost evitată în ultimul moment cele doua avioane fiind la o distanță de numai trei metri, potrivit Le Figaro.

Pilotul avionului care ateriza a reușit să revină pe traiectoria de urcare, evitând o tragedie.

Toți pasagerii EasyJet au fost evacuați, iar zborul a fost anulat.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale incidentului, care ar putea fi legate de condițiile meteo nefavorabile.