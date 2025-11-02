Coloniştii israelieni au atacat o şcoală din Cisiordania ocupată

O şcoală din localitatea palestiniană Khirbet Ibziq, situată în Cisiordania ocupată, a fost atacată de colonişti israelieni, a transmis agenţia de presă Wafa.

Azmi Balawna, un oficial din cadrul departamentului de educaţie din oraşul Tubas, a declarat că atacatorii au pătruns în clădire, au distrus echipamentele şcolare şi au ars un steag palestinian arborat în curte.

Potrivit surselor locale, coloniştii sunt adesea sprijiniţi de soldaţi israelieni în timpul acestor incursiuni, care au devenit tot mai frecvente în ultimii ani.

Numărul atacurilor comise de colonişti a crescut constant: 852 în 2022, 1.291 în 2023 şi 1.449 în 2024.

Cu peste 1.000 de incidente raportate doar în primele opt luni ale anului 2025, acest an se conturează a fi cel mai violent de până acum în teritoriile palestiniene ocupate.