Comisar german: Războiul declarat de Trump cartelurilor de droguri ar putea duce la o invazie mai mare de narcotice ilegale în Europa

Comisarul german pentru droguri și dependență Hendrik Streeck a declarat pentru cotidianul Bild că „este puțin probabil ca represiunea mai dură a SUA împotriva cartelurilor de droguri din Columbia și Venezuela să ușureze situația din Europa sau Germania” și a subliniat că reacția este întocmai contrarie: rețelele criminale răspund cu ocoliri, noi țări de tranzit și, adesea, cu „substanțe substitutive și mai puternice”, notează POLITICO.

„Războiul împotriva drogurilor anunțat de administrația SUA ar putea intensifica și mai mult această situație”, a adăugat el, potrivit sursei citate.

Afirmațiile lui Streeck vin după ce în ultimele săptămâni, administrația Trump a lansat atacuri aeriene împotriva celor pe care îi consideră traficanți de droguri sud-americani din Caraibe și Oceanul Pacific.

Cocaina, din ce în ce mai disponibilă în Europa

Potrivit Agenției Europene pentru Droguri, cocaina continuă să fie disponibilă din ce în ce mai mult pe continentul european. În 2023, pentru al șaptelea an consecutiv, țările membre ale UE au raportat o cantitate record de cocaină confiscată.

În această săptămână, forțele americane au lansat un atac asupra unei nave suspectate de contrabandă în largul coastei de vest a Columbiei. În urma atacului, două persoane au fost ucise.

Totodată, președintele american Donald Trump a declarat, joi, că administrația sa intenționează să informeze Congresul SUA cu privire la operațiunile împotriva cartelurilor de droguri și că, deși nu este necesară declararea războiului, următorul pas va fi lansarea operațiunilor terestre împotriva cartelurilor.

„Ei bine, nu cred că vom cere neapărat o declarație de război. Cred că vom ucide pur și simplu oamenii care introduc droguri în țara noastră. Ok? Îi vom ucide”, a declarat Trump reporterilor la Casa Albă.