Comisarul pentru apărare: UE o să consolideze apărarea sateliţilor împotriva bruiajului GPS

Uniunea Europeană va desfăşura sateliţi suplimentari pe orbita terestră joasă pentru a consolida rezilienţa împotriva interferenţelor GPS şi va îmbunătăţi capacităţile de detectare a acestora, a declarat luni comisarul UE pentru Apărare, Andrius Kubilius.

Declaraţiile sale vin în urma unui incident de duminică în care sistemul GPS de la bordul aeronavei preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost perturbat în drumul spre Bulgaria.

Autorităţile bulgare suspectează că perturbarea a fost cauzată de interferenţe din partea Rusiei, a declarat un purtător de cuvânt al UE.

„Putem confirma că a existat o bruiere a sistemului GPS, dar avionul a aterizat în siguranţă în Bulgaria. Am primit informaţii de la autorităţile bulgare că suspectează că acest lucru a fost cauzat de interferenţe flagrante din partea Rusiei”, a declarat purtătorul de cuvânt citat de Reuters.

Guvernul rus nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

UE nu a oferit detalii suplimentare, dar purtătorul de cuvânt a declarat că incidentul va consolida „angajamentul de neclintit al blocului de a spori capacităţile de apărare şi sprijinul pentru Ucraina” împotriva invaziei ruseşti care durează de trei ani şi jumătate.

Acesta a evitat răspunsul la întrebarea dacă UE crede că avionul lui von der Leyen a fost ţinta unui atac deliberat.

Guvernul Bulgariei a spus că semnalul GPS s-a pierdut când avionul lui von der Leyen s-a apropiat de oraşul Plovdiv din sud, determinând controlorii de trafic aerian să treacă la sistemele de navigaţie terestre pentru a asigura o aterizare în siguranţă.

Anul trecut, Estonia a acuzat Rusia că a bruiat dispozitivele GPS în spaţiul aerian deasupra statelor baltice. Finnair a fost nevoită să devieze două zboruri înapoi la Helsinki după ce interferenţele GPS au împiedicat apropierea lor de Tartu, în estul Estoniei.

Bruiajul GPS utilizează un dispozitiv de transmisie a frecvenţelor pentru a bloca sau a interfera cu comunicaţiile radio, de obicei prin transmiterea de semnale de la sol care sunt mai puternice decât semnalele satelitare. Când un sistem este bruiat, este posibil să fie necesar să fie oprit pe durata zborului, ceea ce poate cauza stres şi întârzieri la decolare şi aterizare, deoarece anumite proceduri necesită funcţionarea GPS-ului.

Însă aeroporturile mari dispun de o varietate de instrumente de navigaţie în cazul în care GPS-ul nu funcţionează.

Incidentul cu avionul lui von der Leyen a avut loc în timp ce ea se afla într-o vizită de patru zile în statele membre ale UE care se învecinează cu Rusia, Belarus sau Marea Neagră.