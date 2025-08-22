Comisia din California a refuzat eliberarea condiţionată a lui Erik Menendez

O comisie format din doi membri i-a refuzat lui Menendez eliberarea condiţionată pentru următorii trei ani în cazul care continuă să fascineze publicul. O audiere pentru eliberarea condiţionată a fratelui său, Lyle Menendez, care este deţinut în aceeaşi închisoare din San Diego, este programată pentru vineri dimineaţă.

În cazul lui Erik, audierea a ţinut o zi, şi decizia de respingere a cererii a fost justificată prin comportamentul inadecvat din închisoare, potrivit AP. Cererea de eliberare condiţionată a fost respinsă în ciuda sprijinului puternic din partea membrilor familiei care au pledat pentru eliberarea fraţilor în ultimele luni.

Fraţii au fost condamnaţi la închisoare pe viaţă în 1996 pentru că şi-au împuşcat mortal tatăl, Jose Menendez, şi mama, Kitty Menendez, în conacul lor din Beverly Hills. În timp ce avocaţii apărării au susţinut că fraţii au acţionat din autoapărare după ani de abuz sexual din partea tatălui lor, procurorii au spus că fraţii au vizat o moştenire de milioane de dolari.

Un judecător le-a redus pedepsele în luna mai şi astfel ei au devenit eligibili pentru eliberare condiţionată.

Cazul Menendez a captat atenţia americanilor timp de decenii şi a dat naştere la documentare, emisiuni de televiziune şi dramatizări. Filmul de pe reţeaua Netflix „Monştri: Povestea lui Lyle şi Erik Menendez” şi un documentar lansat în 2024 au atras din nou atenţia asupra fraţilor în America şi în alte părţi ale lumii.