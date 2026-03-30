Companiile germane, prinse între SUA și China

Cercetătorii au analizat vânzările, producția și expunerea lanțului de aprovizionare al firmelor listate pe indicii DAX și MDAX din Germania, constatând că dependența de cele două cele mai mari economii ale lumii se regăsește în toate sectoarele și companiile individuale.

Producătorii de automobile și grupurile de utilaje sunt cei mai dependenți de China ca piață, în timp ce firmele chimice și farmaceutice depind mai mult de SUA pentru cercetare, dezvoltare și producție, se arată în studiu.

Companiile din domeniul digital, al telecomunicațiilor și al semiconductorilor sunt, între timp, foarte expuse față de furnizorii din ambele țări.

„Jucătorii industriali de frunte, precum Siemens și BMW, s-au construit într-un sistem fundamental globalizat și nu se pot decupla nici de China, nici de SUA fără pierderi devastatoare”, a declarat Steven Rolf, economist politic la Universitatea din Sussex și coautor al studiului.

Studiul arată că BMW generează mai multe venituri din China decât din Statele Unite, depinzând în același timp de furnizorul chinez de baterii CATL pentru materii prime în valoare de peste 1,4 miliarde de euro.

Siemens obține 24% din venituri din Statele Unite și 12% din China, rețelele sale de furnizori fiind puternic expuse față de ambele țări.

Concluziile subliniază dificultatea cu care se confruntă Berlinul în elaborarea unei strategii clare pe măsură ce tensiunile dintre SUA și China se intensifică, a spus Rolf.