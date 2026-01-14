Prima pagină » Știri externe » Concert inedit. Un președinte și un premier au urcat pe o scenă pentru a cânta la tobă

Concert inedit. Un președinte și un premier au urcat pe o scenă pentru a cânta la tobă

Un președinte și un premier au cântat la tobă pe ritmuri de K-pop. Este vorba despre șefa guvernului japonez și de președintele sud-coreean. Cei doi participă la un summit Japonia-Coreea de Sud.
Concert inedit. Un președinte și un premier au urcat pe o scenă pentru a cânta la tobă
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
14 ian. 2026, 10:32, Știri externe

Un președinte și un premier, împreună pe o scenă, nu pentru a ține discursuri politice ci pentru a cânta. Momentul inedit a avut loc în timpul unui summit diplomatic Japonia-Coreea de Sud, potrivit Le Figaro. Evenimentul se desfășoară la Nara, Japonia.

Sanae Takaichi, șefa guvernului japonez, și Lee Jae-myung, președintele sud-coreean au urcat pe scena improvizată și au cântat la tobă. Ei au interpretat două melodii populare K-pop și au dezvăluit că „a fost puțin ciudat la început”.

După eveniment, prim-ministrul japonez a relatat momentul pe X.

„Am cântat la tobe cu președintele Lee Jae-myung”, a scris Sanae Takaichi.

Fostă bateristă într-o trupă heavy metal de la universitate, ea a explicat că, în timpul întâlnirii lor de la APEC de anul trecut, președintele sud-coreean i-a mărturisit visul său de a cânta la tobe. Pentru a-l surprinde, ea l-a invitat pe scenă pentru a interpreta două melodii K-pop: „Dynamite” de BTS și „Golden” din filmul de animație K-pop Demon Hunters.

Președintele sud-coreean a avut și el un comentariu pe X.

„A fost puțin ciudat la început, dar cu cât loveam mai mult tobele, cu atât sunetul se intensifica. Chiar dacă ritmurile noastre erau diferite, împărtășeam aceeași dorință de a cânta în armonie. Vom lucra împreună pentru a construi o relație Coreea-Japonia orientată spre viitor”, a explicat Lee Jae-myung.

În timpul summit-ului, cei doi lideri au convenit să își consolideze cooperarea în domeniul economic și al politicii internaționale.

Recomandarea video

EXCLUSIV O barjă cu îngrășământ de azot s-a scufundat în Dunăre, la Zimnicea / Peste 1100 de tone de chimicale, susține primăria / Autoritățile n-au făcut public incidentul
G4Media
Cu ce avere a rămas Cătălin Măruță, după ce a fost concediat de Pro TV. Câți bani are, de fapt
Gandul
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală alte probleme
Cancan
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport
Cine sunt și ce venituri au președinții Curților de Apel care au sărit în ajutorul Liei Savonea. Soț scăpat de pușcărie, afaceri cu Grindeanu, rude angajate în sistem
Libertatea
Ciorba cu lapte | Cum să gătești cea mai simplă rețetă muntenească pentru revigorarea organismului
CSID
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Promotor