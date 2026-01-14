Concert inedit. Un președinte și un premier au urcat pe o scenă pentru a cânta la tobă

Un președinte și un premier, împreună pe o scenă, nu pentru a ține discursuri politice ci pentru a cânta. Momentul inedit a avut loc în timpul unui summit diplomatic Japonia-Coreea de Sud, potrivit Le Figaro. Evenimentul se desfășoară la Nara, Japonia.

Sanae Takaichi, șefa guvernului japonez, și Lee Jae-myung, președintele sud-coreean au urcat pe scena improvizată și au cântat la tobă. Ei au interpretat două melodii populare K-pop și au dezvăluit că „a fost puțin ciudat la început”.

După eveniment, prim-ministrul japonez a relatat momentul pe X.

„Am cântat la tobe cu președintele Lee Jae-myung”, a scris Sanae Takaichi.

Fostă bateristă într-o trupă heavy metal de la universitate, ea a explicat că, în timpul întâlnirii lor de la APEC de anul trecut, președintele sud-coreean i-a mărturisit visul său de a cânta la tobe. Pentru a-l surprinde, ea l-a invitat pe scenă pentru a interpreta două melodii K-pop: „Dynamite” de BTS și „Golden” din filmul de animație K-pop Demon Hunters.

Președintele sud-coreean a avut și el un comentariu pe X.

„A fost puțin ciudat la început, dar cu cât loveam mai mult tobele, cu atât sunetul se intensifica. Chiar dacă ritmurile noastre erau diferite, împărtășeam aceeași dorință de a cânta în armonie. Vom lucra împreună pentru a construi o relație Coreea-Japonia orientată spre viitor”, a explicat Lee Jae-myung.

În timpul summit-ului, cei doi lideri au convenit să își consolideze cooperarea în domeniul economic și al politicii internaționale.