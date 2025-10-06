„Condiții inumane de detenție”: Activiștii elvețieni din flotila pentru Gaza acuză Israelul de rele tratamente

Israelul nu a comentat imediat noile acuzații. Ministerul său de Externe descrisese anterior relatările despre rele tratamente aplicate deținuților drept „minciuni”, potrivit Reuters.

Nouăsprezece cetățeni elvețieni, între care și fostul primar al Genevei, Remy Pagani, se aflau la bordul unor ambarcațiuni din flotila alcătuită din zeci de vase care au încercat să livreze ajutor în Gaza, supusă blocadei impuse de Israel.

Ei au fost reținuți miercuri de forțele israeliene care au interceptat flotila pe mare și duși la închisoarea Ktzi’ot din Israel, potrivit grupului Waves of Freedom. Nouă dintre ei s-au întors duminică după-amiază la Geneva.

„Participanții au acuzat condițiile inumane de detenție și tratamentele umilitoare și degradante la care au fost supuși în momentul arestării și încarcerării lor”, se arată într-un comunicat al grupului.

Poziția Israelului: toate drepturile au fost „pe deplin respectate”

Israelul a transmis duminică faptul că drepturile legale ale activiștilor au fost „pe deplin respectate”, că nu a fost folosită forța fizică și că toți deținuții au avut acces la apă, hrană și toalete.

Potrivit declarațiilor deținuților, aceștia s-au confruntat cu lipsa somnului, lipsa apei și a hranei, iar unii ar fi fost bătuți, loviți cu picioarele și închiși într-o cușcă, a mai adăugat comunicatul.

Waves of Freedom și-a exprimat „profunda îngrijorare” pentru cei zece cetățeni elvețieni care rămân în detenție în Israel.

Duminică, Ambasada Elveției la Tel Aviv i-a vizitat în închisoare pe cei zece cetățeni elvețieni pentru a le oferi protecție consulară. „Toți sunt într-o stare de sănătate relativ bună, având în vedere circumstanțele”, se precizează într-un comunicat, adăugând că se fac toate eforturile pentru a asigura întoarcerea lor rapidă.