Coreea de Sud restricționează utilizarea mașinilor de către angajații serviciilor publice

Anunțând măsurile la o ședință de cabinet de marți, președintele Lee Jae Myung a făcut apel la unitate națională în Coreea de Sud pentru a depăși presiunea tot mai mare cauzată de război, pe care a comparat-o cu provocările cu care s-a confruntat țara în timpul pandemiei de COVID-19 și al crizelor financiare anterioare, potrivit AP.

Angajații publici care dețin vehicule pe combustibili fosili vor fi obligați să își țină mașinile în afara drumurilor cel puțin o zi pe săptămână, începând de miercuri.

Vehiculele electrice și cele pe bază de hidrogen vor fi exceptate.

Coreea de Sud a reintrodus la începutul acestei luni plafoanele prețurilor la combustibili care fuseseră eliminate în anii 1990 pentru a reduce creșterea costurilor, iar Lee a confirmat că plafoanele temporare de două săptămâni vor fi prelungite.