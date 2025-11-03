Coreea de Sud și Statele Unite urmează să discute la Seoul modernizarea alianței

Întâlnirea de la Seul marchează prima co-prezidare a reuniunii SCM de către Ahn Gyu-back și Pete Hegseth, de când ambii au preluat funcțiile în 2025.

Printre principalele subiecte de discuție se numără transferul controlului operațional în timp de război (OPCON) de la Washington la Seul, fiind una dintre prioritățile mandatului președintelui Lee Jae Myung.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a salutat acest demers, numind Coreea de Sud un „partener credibil”, adăugând că aliații să își asume mai multă responsabilitate în domeniul securității.

De asemenea, miniștrii sunt așteptați să abordeze proiectul Seulului de a obține un submarin cu propulsie nucleară. Coreea de Sud a susținut că un astfel de demers ar putea contribui mai eficient la monitorizarea activităților navale ale Coreei de Nord și Chinei.

Donald Trump a confirmat ulterior, printr-o postare pe rețelele sociale, că a aprobat construcția unui astfel de submarin într-un șantier naval din Philadelphia operat de compania sud-coreeană Hanwha Ocean.

Întâlnirea are loc pe fondul intensificării cooperării militare dintre Coreea de Nord și Rusia, precum și anunțarea rachetei intercontinentale Hwasong-20.