Coreea de Sud trimite un emisar special în Iran pentru siguranța navelor și a cetățenilor

Fostul ambasador în Kuweit, Chung Byung-ha, a fost desemnat emisar special pentru Iran al Coreei de Sud și urmează să fie trimis la Teheran în perioada imediat următoare, potrivit agenției coreene Yonhap.

Misiunea sa principală va fi coordonarea măsurilor pentru asigurarea trecerii în siguranță a navelor sud-coreene prin Strâmtoarea Ormuz. Dar, și pentru protejarea cetățenilor aflați în regiune.

Numirea vine la o zi după o convorbire telefonică între ministrul sud-coreean de Externe, Cho Hyun, și omologul său iranian, Abbas Araghachi. Cei doi au discutat implicațiile conflictului asupra transportului maritim și securității regionale.

26 de nave cu legături sud-coreene rămân blocate în Strâmtoarea Ormuz, afectată de restricții severe de navigație în contextul conflictului dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte.

Mai devreme, tot vineri, președintele american Donald Trump afirma că ar exista rapoarte potrivit cărora Iranul percepe taxe petrolierelor care trec prin Strâmtoarea Ormuz. Și, totodată, că Iranul face o treabă foarte slabă privind tranzitul petrolului prin strâmtoare.