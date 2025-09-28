Cu cine au votat moldovenii din Rusia? Rezultate finale de la Moscova la alegerile parlamentare 2025

La aceste secții au votat 4.109 persoane, iar rezultatele finale indică o majoritate clară pentru „Blocul Patriot”, alianță de partide cu mesaje pro-ruse, care a obținut 67,44% din voturile exprimate.

Partidul de guvernământ PAS, al președintelui Maia Sandu, a obținut doar 11,66% din voturile de la Moscova, în timp ce Partidul Nostru, al lui Renato Usatîi, a înregistrat 8,54%. Decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a organiza doar două secții de votare în Rusia a stârnit critici din partea opoziției, în special a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), care a acuzat restricționarea artificială a dreptului la vot pentru cetățenii moldoveni aflați pe teritoriul Federației Ruse.

Pe parcursul zilei, presa de stat rusă a relatat formarea unor cozi în fața secțiilor de votare. Atmosfera din jurul secțiilor a fost una festivă: unii alegători au venit cu steaguri ale Moldovei și ale Rusiei, iar un grup de femei a interpretat melodii rusești tradiționale, precum „Katiușa” și „Smuglianka”. Pentru confortul alegătorilor, Ambasada a amenajat un cort unde votanții puteau servi ceai sau cafea înainte de a-și exprima votul, scrie Ziarul de Gardă.

Pentru diaspora, în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, au funcționat în total 301 secții de votare. Potrivit unui comunicat al CEC, cele mai multe secții au fost deschise în Italia (75), Germania (36), Franța (26), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (24) și România (23).

Vicepreședintele CEC, Pavel Postică, a declarat în cadrul emisiunii „Pe Față” de la Moldova1 că în prezent peste 200.000 de cetățeni moldoveni se află pe teritoriul Federației Ruse, potrivit datelor oficiale transmise de Ministerul Afacerilor Externe.

Rezultate generale alegeri parlamentare

La nivel național, conform rezultatelor parțiale din 2.177 din 2.274 de secții de votare (95,73%), au fost numărate 1.479.794 voturi. PAS conduce cu 48,27% (714.236 voturi), urmat de „Blocul Patriotic” cu 25,45% (376.659 voturi), BE „ALTERNATIVA” cu 8,33% (123.230 voturi), Partidul Nostru cu 6,27% (92.815 voturi), PPDA cu 5,68% (84.024 voturi) și PP PSDE cu 0,99% (14.636 voturi).