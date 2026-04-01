Cum instrumentalizează guvernul de la Belgrad moartea studentei de 25 de ani

Forțele de ordine din Belgrad au folosit bastoane pentru a dispersa demonstranții, care scandau „câini”, dar și „trădători”, potrivit unui martor al agenției Reuters, care se afla la fața locului.

Polițiștii au precizat că percheziția este parte a investigației în cazul morții unei studente în vârstă de 25 de ani, care a murit vinerea trecută, după ce a căzut de la fereastra Facultății de Filosofie a universității.

Potrivit Balkan Insight, polițiștii Departamentului Anticorupție al Direcției Poliției Criminale din Serbia au confiscat din Birourile Rectoratului Universității din Belgrad mai multe servere, dar și alte echipamente folosite pentru stocarea înregistrărilor camerelor de supraveghere.

Perchezițiile stârnesc suspiciuni pe fondul tensiunilor politice

Descinderea a stârnit suspiciuni, fiind desfășurată pe fondul tensiunilor politice cauzate de protestele antiguvernamentale pornite de studenți, care durează de mai bine de un an, precum și declarațiile repetate ale Guvernului în care oficialii precizează că intenționează să elimine autonomia juridică a facultăților. De asemenea, oficialii acuză și că personalul universitar din conducerea facultății ar fi de vină pentru moartea studentei.

Parchetul superior din Belgrad a afirmat că perchezițiile, dar și confiscarea echipamentelor au vizat suspiciunea de neglijență, dar și abuz în serviciu.

Rectorul universității și decanul Facultății de Filosofie, discreditați

După moartea studentei, rectorul facultății, Vladan Djokic, dar și decanul facultății de Filosofie, Danijel Sinani, au fost discreditați de unele tabloide aliniate cu guvernul de la Belgrad, care ar fi început o campanie de defăimare a celor doi, învinuindu-i pentru măsurile inadecvate de securitate ale universității.

Campania propriu-zisă de defăimare vine în contextul în care cei doi oficiali universitari și-au exprimat deschis sprijinul pentru studenții care au protestat anul trecut, după ce prăbușirea acoperișului gării din Novi Sad a ucis 16 persoane.

Acuzații din partea Guvernului

În urma titlurilor părtinitoare din tabloide, ministrul educației din Serbia, Dejan Vuk Stankovic, a precizat, la finalul săptămânii trecute că ministerul ar trebui să „prea ștafeta” în ceea ce privește conducerea facultăților din urma rectorilor neglijenți, pentru protecția studenților.

Rectorul Djokic a precizat că autoritățile pun la cale „un atac asupra universității”,despre care susține că aceștia (n.r. – Guvernul) percep universitățile ca fiind „o amenințare, un adversar”.

Ana Brnabic, președinta Parlamentului Serbiei, a acuzat că decanul și rectorul facultății ar fi responsabili de moartea studentei.

Parlamentarul de opoziție, Djordje Pavicevic, care este profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității din Belgrad, a declarat, marți, pentru agenția de știri, Beta, că Ana Brnabic a încercat să insinueze că „ar exista o presupusă legătură de cauzalitate între acțiunile mișcării studențești din ultimul an și tragedia de la Facultatea de Filosofie”.

În acest context, ambasadorul Uniunii Europene în Serbia, Andreas von Beckerath, i-a îndemnat, marți, pe toți cei implicați în caz „să se abțină din politizarea, dar și instrumentalizarea acestui tragic incident”. Acesta a declarat, pentru agenția de știri Fonet că publicațiile media ar trebui să „arate respect” în tratarea acestui subiect.