Datele dezastrului publicate de UNRWA: 90% din infrastructura de apă și salubritate din Gaza, distrusă în urma asaltului israelian

Potrivit UNRWA, aproape 90% dintre resursele de apă, salubritate și igienă din Gaza au fost distruse sau avariate în timpul ofensivei israeliene.

Peste 60% dintre familii nu mai au acces la săpun, iar peste 40% trăiesc în apropierea deșeurilor necolectate, scrie The Guardian.

De asemenea, aproximativ o jumătate de milion de femei și fete nu dispun de suficiente produse de igienă menstruală.

UNRWA, care de zeci de ani este principalul distribuitor de ajutor umanitar în Gaza și în regiune, continuă să furnizeze apă, kituri de igienă și să colecteze deșeurile solide, în pofida restricțiilor impuse de Israel.

„UNRWA are echipele și sistemele pregătite pentru a livra ajutorul necesar”, a transmis agenția într-o postare pe platforma X.

Începând din acest an, Israelul a interzis activitatea UNRWA în Gaza și în Cisiordania ocupată, acuzând organizația că ar fi fost infiltrată de membri ai grupării Hamas, acuzații respinse ferm de agenția ONU.