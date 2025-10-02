De ce spune Putin că Rusia nu este un „tigru de hârtie”. Anunț dur după declarația lui Trump

Trump, care anterior afirmase că Kievul ar trebui să cedeze teritorii pentru a face pace cu Moscova, şi-a schimbat radical retorica săptămâna trecută, declarând că Ucraina ar putea recâştiga toate teritoriile de la Rusia şi calificând Moscova drept „tigru de hârtie”. El a repetat această afirmaţie şi săptămâna aceasta.

Putin, vorbind la Grupul de discuţii Valdai din staţiunea Sochi de la Marea Neagră, a declarat că forţele ruse avansează de-a lungul întregului front din Ucraina şi că aproape toată alianţa NATO condusă de SUA luptă acum împotriva Rusiei, scrie Reuters.

„Un tigru de hârtie. Ce urmează apoi? Duceţi-vă şi ocupaţi-vă de acest tigru de hârtie”, a spus Putin. „Ei bine, dacă luptăm cu întregul bloc NATO, ne mişcăm, avansăm şi ne simţim încrezători, iar noi suntem un „tigru de hârtie”, atunci ce este NATO în sine?”

„Dacă cineva mai doreşte să concureze cu noi în sfera militară, aşa cum spunem noi, n-are decât să încerce”, a spus Putin. „Contramăsurile Rusiei nu vor întârzia să apară”.

Membrii NATO, a spus el, furnizează Ucrainei informaţii, arme şi instruire şi stârnesc ceea ce el a numit isterie cu privire la presupusele planuri ale Rusiei de a ataca un membru NATO, pe care le-a respins ca fiind „imposibil de crezut”.

„Vreau doar să spun: calmaţi-vă, dormiţi liniştiţi şi ocupaţi-vă de propriile probleme. Uitaţi-vă doar la ce se întâmplă pe străzile oraşelor europene”, a spus Putin.

Putin a afirmat că forţele armate ale Ucrainei se confruntă cu o gravă lipsă de personal şi cu dezertări, în timp ce Rusia are suficienţi soldaţi. El a sugerat că Kievul ar trebui să negocieze încetarea războiului.

El a afirmat că Rusia controlează aproape întreaga provincie Luhansk, aproximativ 81 % din regiunea Doneţk şi aproximativ 75 % din regiunile Zaporijia şi Herson. Moscova a afirmat în 2022 că a anexat cele patru regiuni şi susţine că nu va pune capăt războiului până când Ucraina nu se va retrage complet din acestea.