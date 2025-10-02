Deepfake la Casa Albă: Videoclipuri rasiste realizate cu AI, difuzate în buclă în fața jurnaliștilor. Ce lideri democrați au fost ridiculizați

În timp ce administrația Trump susține că președintele este serios în negocierile pentru a pune capăt blocajului guvernamental, jurnaliștii acreditați la Casa Albă au fost nevoiți să urmărească, pe un ecran din sala de briefing, două videoclipuri deepfake cu tentă rasistă, difuzate în buclă ore întregi.

Conform The Guardian, unul dintre clipuri îl arată pe liderul democrat din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, cu mustață falsă și sombrero, în timp ce pe fundal rulează muzică mariachi.

ALERT: 🚨 Trump shares AI GENERATED video of Hakeem Jeffries and Chuck Schumer. pic.twitter.com/YolRYXuYPo — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) September 30, 2025

Celălalt folosește audio fabricat pentru a-l face pe liderul minorității democrate din Senat, Chuck Schumer, să pară că insultă propriii colegi și admite o teorie a conspirației promovată de extremiștii albi.

Videoclipurile, postate anterior de Trump pe platforma sa socială, susțin fals că democrații cer subvenții de sănătate pentru imigranții fără acte, condiționând astfel finanțarea guvernului federal.

În realitate, democrații au cerut menținerea subvențiilor din Affordable Care Act pentru cetățeni americani și rezidenți legali, precum și restabilirea unor beneficii tăiate prin legislația republicană.