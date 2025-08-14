Democrații americani spun că vor sancționa Rusia dacă nu se fac progrese la summit-ul din Alaska

Jeanne Shaheen, democrata de rang înalt din Comisia pentru Relații Externe a Senatului, a declarat pentru CNN că modul în care Trump a gestionat Rusia a fost o „rușine” și că Putin „se joacă cu el” de când a preluat funcția.

„Președintele Trump a trasat câte o linie roșie, una după alta, iar Vladimir Putin a continuat să le încalce”, spune ea.

Shaheen continuă, spunând că Zelenski ar trebui să fie la masa pentru discuții despre război și că SUA ar trebui să ofere mai mult sprijin și arme Ucrainei.

Dacă nu se vor lua măsuri semnificative în Alaska mâine, Congresul va depune un proiect de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei, a declarat oficialul pentru un post de televeziune.