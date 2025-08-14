Prima pagină » Știri externe » Democrații americani spun că vor sancționa Rusia dacă nu se fac progrese la summit-ul din Alaska

Democrații americani spun că vor sancționa Rusia dacă nu se fac progrese la summit-ul din Alaska

Democrații din Congresul american spun că sunt gata să acționeze dacă întâlnirea de vineri dintre Trump și Putin nu va aduce niciun progres în încheierea războiului din Ucraina, potrivit CNN.
Democrații americani spun că vor sancționa Rusia dacă nu se fac progrese la summit-ul din Alaska
Jeanne Shaheen Sursa: Facebook/SenatorShaheen/
Alexandra-Valentina Dumitru
14 aug. 2025, 18:09, Politic

Jeanne Shaheen, democrata de rang înalt din Comisia pentru Relații Externe a Senatului, a declarat pentru CNN că modul în care Trump a gestionat Rusia a fost o „rușine” și că Putin „se joacă cu el” de când a preluat funcția.

„Președintele Trump a trasat câte o linie roșie, una după alta, iar Vladimir Putin a continuat să le încalce”, spune ea.

Shaheen continuă, spunând că Zelenski ar trebui să fie la masa pentru discuții despre război și că SUA ar trebui să ofere mai mult sprijin și arme Ucrainei.

Dacă nu se vor lua măsuri semnificative în Alaska mâine, Congresul va depune un proiect de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei, a declarat oficialul pentru un post de televeziune.

Citește și