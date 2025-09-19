Războiul din Ucraina, ziua 1.304. Trump: Nu este momentul potrivit pentru un armistițiu între Rusia și Ucraina

Trump: Nu este momentul potrivit pentru un armistițiu între Rusia și Ucraina Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că nu crede că este momentul potrivit pentru a insista asupra unui armistițiu între Rusia și Ucraina. Întrebat de un reporter de la bordul Air Force One dacă ar solicita unul, Trump a răspuns: „Nu simt că e așa”, notează Baha. Nu a subliniat pașii specifici pe care i-ar putea lua, dar a semnalat că ar putea adopta o poziție mai dură în viitor. „Dar la momentul potrivit, dacă va trebui să o fac, va fi dur”, a adăugat Trump.

Portal pe dark web lansat de MI6 pentru a coopta spioni, în special din Rusia

MI6 din Marea Britanie lansează propriul portal pe dark web în speranța de a atrage noi spioni online, în special din Rusia. Oricine dorește să ofere serviciului britanic informații legate de terorism sau activități ostile poate accesa portalul începând de vineri.

Polonia efectuează inspecții în masă ale adăposturilor antiaeriene după recentele incursiuni ale dronelor rusești

Autoritățile poloneze efectuează inspecții ample ale adăposturilor antiaeriene în toată țara pentru a evalua gradul lor de pregătire ca facilități temporare de protecție, a relatat RMF24 pe 18 septembrie.

Irlanda livrează Ucrainei 34 de vehicule și roboți de deminare

Irlanda a livrat Ucrainei 34 de vehicule militare și trei roboți de deminare ca parte a ajutorului său militar neletal, a anunțat guvernul irlandez pe 18 septembrie.

Slovacia și Ungaria refuză să reducă importurile de energie din Rusia fără alternative viabile, relatează Bloomberg

Slovacia și Ungaria au declarat că nu vor ceda presiunilor președintelui american Donald Trump de a reduce importurile de petrol și gaze rusești decât dacă Uniunea Europeană asigură suficiente aprovizionări cu energie alternativă, a relatat Bloomberg pe 17 septembrie.