Șeful serviciilor secrete britanice susține că nu există „absolut nicio dovadă” că președintele Rusiei vrea pace în Ucraina.
Șeful serviciilor secrete britanice: Nu există „absolut nicio dovadă” că Putin vrea pace în Ucraina
Petru Mazilu
19 sept. 2025, 11:54, Politic

Richard Moore, șeful Serviciului Secret de Informații – MI6, a spus că nu vede „absolut nicio dovadă” a faptului că președintele Rusiei, Vladimir Putin, dorește să negocieze pacea în Ucraina, potrivit AP. Declarația a fost făcută vineri, la Istanbul. Șeful agenției britanice de informații externe a mai susținut că Putin „ne provoacă”.

„El caută să-și impună voința imperială prin toate mijloacele pe care le are la dispoziție. Dar nu poate reuși. Fără îndoială, Putin a mușcat mai mult decât poate mesteca. A crezut că va obține o victorie ușoară. Dar el – și mulți alții – i-au subestimat pe ucraineni”, a declarat Richard Moore.

Vineri, Moore a ținut un discurs la consulatul britanic din Istanbul, la finalul celor cinci ani petrecuți în funcția de șef al MI6. El va părăsi funcția la sfârșitul lunii septembrie.