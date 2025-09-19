Europa anunță noi sancțiuni împotriva Rusiei. Cel de-al 19-lea pachet include interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate rusești

Cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei a fost anunțat vineri de către președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Economia de război a Rusiei este susținută de veniturile provenite din combustibilii fosili. Vrem să reducem aceste venituri. De aceea, interzicem importurile de GNL rusesc pe piețele europene. Este timpul să închidem robinetul. Suntem pregătiți pentru acest lucru. Am economisit energie, am diversificat aprovizionarea și am investit în surse de energie cu emisii reduse de carbon ca niciodată până acum”, a declarat Ursula von der Leyen la momentul anunțului noului pachet de sancțiuni, potrivit unui comunicat de presă.

Noul pachet de măsuri împotriva Rusiei include și interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate rusești, după ce președintele american Donald Trump a cerut țărilor europene să înceteze să mai cumpere petrol din Rusia, potrivit The New York Times.

Pachetul include un plan de eliminare treptată a achizițiilor de gaze naturale lichefiate din Rusia până la începutul anului 2027, cu un an mai devreme decât se planificase inițial. În plus, pentru prima dată, vor exista și sancțiuni care vor afecta platformele de criptomonede care permit tranzacții cu Rusia.

Totodată, mai multe nave vor fi adăugate pe lista vizată de sancțiunile impuse de UE. În total, blocul ar avea sancțiuni asupra a 560 de nave care fac parte din așa-numita flotă fantomă a Rusiei.

Următorul pas este cel în care acest pachet de sancțiuni prezentat să fie adoptat în unanimitate de către membrii UE.