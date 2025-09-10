Democraţii susţin că Trump conduce Rusia „din umbră”

„Care a fost scopul întâlnirii din Alaska, domnule preşedinte Trump? V-aţi apropiat de Putin? Iar acum preşedintele Trump se străduieşte să spună cuvinte dure împotriva lui Putin, chiar şi după ce au făcut asta”, a declarat Schumer, liderul minorităţii din Senat.

În mod similar, liderul minorităţii din Camera Reprezentanţilor, Hakeem Jeffries din New York, a declarat reporterilor că „lucrurile se destramă pe scena mondială” din cauza lipsei de conducere din partea lui Trump şi a republicanilor care îi aprobă agenda.

„Când va ajunge Donald Trump la concluzia că Vladimir Putin nu este un prieten al Statelor Unite?”, a întrebat Jeffries. „Nu este un prieten al democraţiei occidentale. Nu este un prieten al alianţei NATO sau al lumii libere. Este un duşman”.