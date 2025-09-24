Departamentul de Stat confirmă obiectivul denuclearizării Coreei de Nord

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat că politica americană rămâne cea a eliminării totale a arsenalului nuclear nord-coreean.

„Putem confirma politica SUA de denuclearizare completă a Coreei de Nord”, a afirmat oficialul american.

Anterior, liderul nord-coreean, Kim Jong Un a afirmat că este deschis dialogului cu Statele Unite, dacă Washingtonul renunță la pretențiile de denuclearizare.

De asemenea, liderul de la Casa Albă, și-a arătat deschiderea privind o întâlnire cu Kim Jong Un.

Președintele american ar putea încerca să redeschidă dialogul cu Coreea de Nord într-un demers ce ar putea fi legat de aspirațiile sale pentru Premiul Nobel pentru Pace.

În primul său mandat, Trump a avut trei întâlniri cu Kim: la Singapore, în iunie 2018, la Hanoi, în februarie 2019, și la Panmunjom, în zona de frontieră inter-coreeană, în iunie 2019.