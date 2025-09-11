Departamentul de Stat va lua măsuri împotriva străinilor din SUA care „laudă” asasinarea lui Charlie Kirk

Departamentul de Stat al SUA va „întreprinde măsuri adecvate” împotriva străinilor din Statele Unite care „lăudă, batjocoresc sau minimalizează” moartea lui Charlie Kirk, a declarat joi secretarul de stat adjunct Chris Landau, potrivit CNN.

Landau a spus că măsurile ar putea include revocarea vizelor, aşa cum s-a întâmplat cu studenţii implicaţi în protestele faţă de războiul din Gaza.

„Având în vedere oribila asasinare de ieri a unei figuri politice de frunte, vreau să subliniez că străinii care glorifică violenţa şi ura nu sunt bineveniţi în ţara noastră. Am fost dezgustat să văd pe unii pe reţelele de socializare lăudând, batjocorind sau minimalizând evenimentul şi le-am cerut oficialilor noştri consulari să ia măsuri adecvate. Vă rog să nu ezitaţi să-mi aduceţi în atenţie astfel de comentarii din partea străinilor, astfel încât (Departamentul de Stat) să poată proteja poporul american”, a scris Landau pe X.

Landau a mai dezvăluit că va da instrucţiuni funcţionarilor consulari, care sunt implicaţi în acordarea vizelor, să monitorizeze comentariile la postarea sa.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, comentator radio şi un aliat influent al lui Donald Trump, a fost împuşcat miercuri. Incidentul s-a produs în timpul unui eveniment de la campusul universitar din Utah. Asasinul este căutat de numeroşi poliţişti şi agenţi federali.