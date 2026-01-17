Deportare greșită în SUA: instanța amenință autoritățile cu sancțiuni

Judecătorul federal Richard Stearns a cerut administrației Trump să găsească, în termen de trei săptămâni, o soluție pentru întoarcerea în SUA a unei studente deportate din greșeală în Honduras. Deportarea a fost făcută în pofida unui ordin judecătoresc care bloca expulzarea acesteia.

Magistratul american a precizat că situația tinerei Any Lucia Lopez Belloza, studentă la Babson College din statul Massachusetts, este rezultatul „unui amalgam de erori care s-a încheiat prost”, dar a subliniat că autoritățile americane au încă posibilitatea de a remedia cazul. Însă „nu există o soluție universală pentru a face dreptate”, a spus magistratul, citat de Reuters.

Revenirea în SUA, între viză și sancțiuni

Potrivit acestuia, „cea mai simplă soluție” ar fi ca Departamentul de Stat al SUA să îi emită o viză de student, permițându-i astfel revenirea. Judecătorul a spus că ar putea cere guvernului să se ocupe direct de readucerea studentei în SUA și a avertizat că autoritățile riscă sancțiuni dacă refuză să respecte decizia instanței.

Tânăra, originară din Honduras și adusă în SUA la vârsta de 8 ani, a fost arestată în noiembrie 2025, pe aeroportul din Boston, înainte de a pleca spre Texas, unde locuiește familia sa în prezent. Deși un judecător emisese un ordin care bloca deportarea sa pentru 72 de ore, tânăra a fost transferată și expulzată în Honduras.

Guvernul admite „o greșeală”

Avocatul ei a salutat decizia instanței, spunând că aceasta îi oferă cadrul necesar „pentru a negocia cu guvernul o soluție care să o aducă în Statele Unite în viitorul apropiat”.

Într-o explicație oficială, un reprezentant al guvernului a recunoscut că deportarea a fost o „greșeală”, cauzată de faptul că un ofițer al serviciilor de imigrație ar fi considerat, în mod eronat, că ordinul instanței nu mai era aplicabil.