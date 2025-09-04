Dezastru umanitar după cutremurul din Afganistan. Numărul victimelor, în creștere

Voluntarii și salvatorii scoteau joi, mai multe cadavre din dărâmăturile clădirilor distruse din estul Afganistanului, la patru zile după un cutremur care a provocat deja aproape 1.470 de morți, au declarat autoritățile talibane .

Cutremurul cu magnitudinea de 6,0 care a zguduit regiunea muntoasă de la granița cu Pakistanul duminică seară este unul dintre cele mai devastatoare din țară din ultimele decenii.

Bilanțul – 1.469 de morți și peste 3.700 de răniți – va crește probabil, a declarat joi purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului taliban, Hamdullah Fitrat.

„În timpul acestor eforturi au fost recuperate și alte cadavre, ceea ce a dus la o creștere a numărului de victime raportate”, a scris Fitrat pe X, adăugând că un nou bilanț va fi publicat mai târziu în cursul zilei.

„Nu putem înceta să sperăm” că răniții vor rămâne în viață sub dărâmături, a declarat el pentru AFP.

Accesul limitat la zonele cele mai afectate din provincia muntoasă Kunar a întârziat eforturile de salvare și de ajutorare, căderile de pietre cauzate de replicile repetate obstrucționând drumurile precare de pe versanții stâncilor.

Supraviețuitorii înca sub dărâmături, infrastructura precară sau inexistentă

Deși majoritatea zonelor care fuseseră inaccesibile fuseseră accesate până miercuri, așteptările de a găsi supraviețuitori scădeau rapid.

„Se crede că mulți supraviețuitori sunt încă prinși sub casele prăbușite din sate îndepărtate, iar fereastra pentru a-i găsi în viață se închide rapid”, a declarat Organizația Mondială a Sănătății (OMS) într-un comunicat miercuri seară.

Infrastructura precară din țara săracă, încă fragilă după patru decenii de război, a împiedicat, de asemenea, răspunsul la situații de urgență.

OMS a avertizat că serviciile medicale locale sunt „supuse unei presiuni imense”, cu lipsuri de provizii pentru traumatologie, medicamente și personal.

Agenția a solicitat 4 milioane de dolari pentru a oferi intervenții medicale care salvează vieți și pentru a extinde serviciile mobile de sănătate și distribuția de aprovizionare.

„Fiecare oră contează”, a declarat Jamshed Tanoli, șeful echipei de urgență a OMS din Afganistan, într-un comunicat. „Spitalele se confruntă cu dificultăți, familiile sunt îndurerate, iar supraviețuitorii au pierdut totul.”

Pierderea ajutorului extern american acordat țării în ianuarie anul acesta a exacerbat epuizarea rapidă a stocurilor de urgență și a resurselor logistice.

ONG-urile și ONU au avertizat că acest cutremur creează o criză în cadrul unei crize, Afganistanul cu probleme financiare confruntându-se deja cu dezastre umanitare care se suprapun.