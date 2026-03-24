Diplomați UE avertizează că informații sensibile ar putea ajunge la Moscova prin partidul german AfD

Deputații germani, inclusiv cei ai AfD, au acces la o bază de date care conține mii de documente ale UE, inclusiv note de la reuniuni sensibile ale ambasadorilor, unde sunt stabilite pozițiile statelor membre pe teme precum sprijinul pentru Ucraina, scrie Politico.

Accesul AfD la documente UE stârnește îngrijorări

„Problema este că avem un partid, AfD, în privința căruia există suspiciuni justificate că ar putea transmite informații către China sau Rusia”, a declarat Anton Hofreiter, deputat al Verzilor și președinte al Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag.

Aceste suspiciuni influențează modul în care sunt purtate discuțiile sensibile, diplomații luând tot mai des în calcul riscul scurgerilor de informații.

Ungaria a fost acuzată în weekend că ar fi transmis Moscovei informații despre discuții confidențiale ale liderilor UE, acuzații pe care ministrul ungar de Externe le-a catalogat drept „fake news”.

Statele UE se întâlnesc deja în grupuri mai restrânse, din cauza temerilor că unele țări „mai puțin loiale” ar putea transmite informații sensibile către Kremlin, a spus un oficial european.

Un alt diplomat a subliniat că statele membre sunt tot mai prudente în schimbul de informații sensibile, invocând atât „factorul ungar”, cât și „factorul AfD”.

AfD neagă că ar transmite informații către Rusia sau China. „Nu comentăm acuzații nefondate”, a declarat un purtător de cuvânt al grupului parlamentar AfD.

Un sistem vulnerabil

Spre deosebire de alte parlamente naționale, toți deputații și consilierii lor din Bundestag au acces la EuDoX, o bază de date care conține mii de documente ale UE, de la note de informare pentru summituri ministeriale până la rezumate ale unor reuniuni confidențiale între ambasadori. Sistemul a fost creat ca o garanție împotriva abuzului de putere executivă, o preocupare majoră în Germania, având în vedere trecutul nazist.

Mai mulți parlamentari germani consideră că accesul AfD reprezintă un risc de securitate.

„Apropierea aparentă a AfD de Putin, contactele dintre numeroși parlamentari AfD și ambasada Rusiei, vizitele lor la Moscova, preluarea narativelor de propagandă rusească și încercările deliberate de a obține informații legate de securitate prin întrebări parlamentare provoacă nopți nedormite tuturor celor care sunt profund preocupați de securitatea țării”, a declarat Roland Theis, parlamentar conservator din partidul cancelarului german Friedrich Merz și membru al Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag.

AfD a respins acuzațiile și în trecut. La începutul lui 2025, un fost consilier al eurodeputatului AfD Maximilian Krah a fost condamnat pentru spionaj în favoarea Chinei.