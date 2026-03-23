Diplomația intermediarilor. Turcia și Egiptul mediază între Washington și Teheran

Decizia vine după ce Trump lansase, sâmbătă, un ultimatum de 48 de ore pentru Iran, amenințând cu atacuri militare dacă Teheranul nu permite reluarea traficului naval prin Strâmtoarea Ormuz. În paralel, autoritățile iraniene au avertizat că ar putea viza infrastructura electrică din Israel și statele din Golf, scrie Axios.

Criza Strâmtorii Ormuz a devenit un obstacol central în eforturile administrației Trump de a pune capăt războiului, iar schimbul de amenințări a amplificat volatilitatea pe piețele energetice globale.

Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, Donald Trump a afirmat că, în urma unor „conversații foarte bune și productive” cu Iranul, a decis amânarea oricăror lovituri militare timp de cinci zile.

Potrivit acestuia, discuțiile sunt „detaliate, constructive” și vor continua pe parcursul săptămânii. Trump a precizat că a instruit Departamentul Apărării să suspende atacurile asupra centralelor electrice și infrastructurii energetice iraniene, condiționând decizia de succesul negocierilor.

Reacția Iranului

Ministerul de Externe de la Teheran a negat existența unor negocieri directe cu Washingtonul, susținând că doar anumite state din regiune încearcă să medieze tensiunile.

Oficialii iranieni au declarat că decizia lui Trump ar fi fost motivată de teama unor noi creșteri ale prețului energiei și de necesitatea de a câștiga timp pentru planuri militare ulterioare.

Culisele negocierilor

Surse americane au indicat că Turcia, Egipt și Pakistan acționează ca intermediari între SUA și Iran. Miniștrii de externe ai celor trei state au purtat discuții separate cu emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, și cu ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi.

Potrivit unor surse apropiate negocierilor, medierea este în desfășurare și vizează nu doar redeschiderea Strâmtorii Ormuz, ci și rezolvarea tuturor problemelor restante pentru a preveni o escaladare militară majoră.

Mai multe state transmit mesaje între SUA și Iran, potrivit unor surse

Mai multe state au transmis mesaje între Statele Unite și Iran în ultimele câteva zile, în încercarea de a detensiona tensiunile tot mai mari legate de siturile energetice și centralele electrice, au declarat persoane familiarizate cu discuțiile, conform CNN.

Turcia și Egiptul au transmis ambele mesaje în cadrul acestui efort, au spus aceleași surse.

Emisarul pentru politică externă al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, a primit între timp mesaje de la mai mulți oficiali din regiune care avertizează că amenințarea lui Trump de a viza centralele electrice iraniene ar provoca represalii masive, inclusiv împotriva aliaților americani din Golf.

În pofida intensității comunicărilor, nu era clar cât de avansate sunt discuțiile dintre părți privind modalitățile de a ajunge la o „rezolvare completă și totală” a războiului, așa cum a formulat Trump într-o postare pe Truth Social de luni.