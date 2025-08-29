Directorul Programului Alimentar Mondial avertizează că foametea din Gaza este reală și se întâmplă acum

Situația umanitară din Fâșia Gaza s-a agravat dramatic, iar foametea este „foarte evidentă”, a declarat Cindy McCain, directorul Programului Alimentar Mondial (WFP), într-un interviu acordat Associated Press.

Oficialul ONU a vizitat recent teritoriul și a spus că a văzut direct impactul lipsei de hrană asupra populației civile. „Am întâlnit personal mame și copii care sufereau de foame. Este real și se întâmplă acum”, a subliniat McCain.

Declarațiile sale vin după ce, săptămâna trecută, rețeaua internațională Integrated Food Security Phase Classification a confirmat existența unei foamete răspândite în Gaza.

McCain a precizat că a discutat cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, care s-ar fi arătat „îngrijorat” de situație, deși în trecut acesta a respins constant acuzațiile privind foametea, catalogându-le drept propagandă a Hamas.

„Am convenit că trebuie să ne intensificăm imediat eforturile pentru a aduce mai mult ajutor umanitar. Accesul și securitatea convoaielor noastre sunt esențiale”, a afirmat oficialul ONU.

Livrările de ajutoare către Gaza, limitate drastic

În ultimele luni, livrările de ajutoare către Gaza au fost drastic limitate.

În martie și aprilie, teritoriul s-a aflat sub un asediu total, fără alimente sau provizii care să intre, măsură justificată de guvernul israelian ca o formă de presiune asupra Hamas pentru eliberarea ostaticilor.

Sub presiunea internațională, Israelul a permis reluarea transporturilor de ajutoare în mai, însă organizațiile caritabile susțin că acestea sunt insuficiente și greu de distribuit din cauza obstacolelor și atacurilor asupra civililor care încearcă să colecteze hrană.