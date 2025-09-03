Disney plătește 10 milioane dolari să închidă un caz privind confidențialitatea copiilor pe YouTube

Potrivit reclamației FTC, depusă de Departamentul de Justiție, Disney ar fi încălcat Regulamentul privind Protecția Confidențialității Online a Copiilor (Children’s Online Privacy Protection Rule) prin neetichetarea corectă a materialelor video încărcate pe YouTube ca fiind „Made for Kids” (Creat pentru copii). Aceasta a permis colectarea de date de la copii sub 13 ani între anii 2020 și 2022.

Un purtător de cuvânt Disney a declarat, potrivit publicației Axios: „Sprijinirea bunăstării și siguranței copiilor și familiilor este în centrul activității noastre. Această soluționare nu implică platformele digitale deținute și operate de Disney, ci doar distribuția unor conținuturi pe platforma YouTube. Disney se angajează să respecte cele mai înalte standarde în materie de protecție a confidențialității copiilor și va continua să investească în instrumentele necesare pentru a rămâne lider în acest domeniu”.

FTC a precizat că Disney a fost informată în 2020 că YouTube a modificat eticheta pentru peste 300 de videoclipuri în „Made for Kids”, dar compania nu și-a schimbat politica generală la nivel de canal.

Conform acordului, Disney va implementa un program de verificare a etichetării corecte a videoclipurilor, cu excepția cazului în care YouTube dezvoltă tehnologii de verificare a vârstei sau nu mai permite creatorilor să marcheze videoclipurile ca „Made for Kids”.