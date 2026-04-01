Prima pagină » Știri externe » Doi cetățeni polonezi, reținuți în cazul incendiului de la o fabrică de drone din Cehia

Doi cetățeni polonezi au fost reținuți în legătură cu incendierea unei fabrici de optică și drone din Cehia, au anunțat miercuri procurorii polonezi.
Sursa foto: Hepta
Iulian Moşneagu
01 apr. 2026, 20:03, Știri externe

Incendiul a avut loc în noaptea de 19 spre 20 martie și a avariat o clădire a companiei cehe de apărare LPP Holding, aflată într-un complex industrial din Pardubice, la circa 120 de kilometri est de Praga, relatează Reuters.

Un grup care a revendicat atacul a susținut într-un mesaj publicat online că firma vizată dezvolta arme pentru Israel.

Purtătoarea de cuvânt a Parchetului Național din Polonia, Katarzyna Calow-Jaszewska, a declarat că cei doi cetățeni polonezi au fost arestați preventiv pentru trei luni în acest dosar. Ancheta este încă la început, iar autoritățile poloneze așteaptă informații suplimentare din partea Cehiei.

Potrivit TVP Info, cei doi, în vârstă de 22 și 23 de ani, ar fi activiști pro-palestinieni și au fost arestați pe 24 martie de Agenția pentru Securitate Internă din Polonia.

În acest dosar, autoritățile din Cehia și Slovacia au reținut anterior alți cinci suspecți, printre care un cetățean egiptean și unul american.

LPP Holding anunțase în 2023 planuri de colaborare cu grupul israelian Elbit Systems, însă a precizat ulterior că acestea nu au fost puse în practică. Compania produce drone care sunt exportate în Ucraina.

