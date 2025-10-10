Doi nou-născuţi au fost evacuaţi din nordul Fâşiei Gaza, anunţă UNICEF

UNICEF a anunţat vineri că a reuşit evacuarea a doi dintre cei 18 nou-născuţi aflaţi într-un spital din nordul Fâşiei Gaza, în cadrul unei operaţiuni dificile afectate de ofensiva israeliană din zonă.

Cei doi bebeluşi au fost transportaţi în siguranţă şi reuniţi cu părinţii lor în sudul teritoriului.

„La începutul săptămânii aveam 18 bebeluşi în incubatoare. Doi au fost mutaţi ieri”, a declarat purtătorul de cuvânt al UNICEF, Ricardo Pires, într-o conferinţă de presă la Geneva.

El a precizat că ceilalţi nou-născuţi se află încă în incubatoare, în aşteptarea autorizaţiei de securitate israeliene pentru a fi evacuaţi, scrie Al Jazeera.

Operaţiunea de evacuare fusese suspendată temporar în cursul zilei precedente din cauza atacurilor militare, dar a fost reluată după o scurtă pauză.

„Sper ca acest exemplu să fie un început pentru ceea ce va urma după ce încetarea focului va fi pe deplin implementată”, a adăugat Pires.