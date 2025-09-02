Prima pagină » Știri externe » Donald Trump anunță că SUA au atacat o ambarcațiune cu droguri plecată din Venezuela

Statele Unite ale Americii au efectuat un atac în sudul Mării Caraibelor asupra unei ambarcațiuni de transport de droguri care ar fi plecat din Venezuela, a declarat marți președintele american Donald Trump.
Petre Apostol
03 sept. 2025, 00:13, Știri externe

„Tocmai am lovit o barcă – o barcă ce transporta droguri. Era plină de narcotice”, a afirmat Trump în fața jurnaliștilor, fără a oferi detalii suplimentare despre operațiune, potrivit Associated Press.

Secretarul de stat Marco Rubio a precizat pe platforma X că ambarcațiunea era operată de o „organizație narco-teroristă desemnată”, descriind acțiunea drept un atac letal.

Washingtonul a anunțat recent că își consolidează prezența navală în apele din largul Venezuelei pentru a contracara cartelurile de droguri din America Latină. În timp ce SUA au exclus deocamdată o incursiune terestră, regimul președintelui Nicolás Maduro a mobilizat trupe pe coastă și la granița cu Columbia, chemând populația să se alăture unei miliții civile.

Maduro a acuzat în repetate rânduri Statele Unite că exagerează problema traficului de droguri pentru a justifica o schimbare de regim, invocând un raport ONU potrivit căruia doar 5% din cocaina produsă în Columbia ar tranzita prin Venezuela.

Guvernul de la Caracas nu a emis încă o reacție oficială la anunțul făcut de Trump, iar Pentagonul nu a oferit comentarii suplimentare asupra incidentului.