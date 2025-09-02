Donald Trump anunță că SUA au atacat o ambarcațiune cu droguri plecată din Venezuela

„Tocmai am lovit o barcă – o barcă ce transporta droguri. Era plină de narcotice”, a afirmat Trump în fața jurnaliștilor, fără a oferi detalii suplimentare despre operațiune, potrivit Associated Press.

Secretarul de stat Marco Rubio a precizat pe platforma X că ambarcațiunea era operată de o „organizație narco-teroristă desemnată”, descriind acțiunea drept un atac letal.

Washingtonul a anunțat recent că își consolidează prezența navală în apele din largul Venezuelei pentru a contracara cartelurile de droguri din America Latină. În timp ce SUA au exclus deocamdată o incursiune terestră, regimul președintelui Nicolás Maduro a mobilizat trupe pe coastă și la granița cu Columbia, chemând populația să se alăture unei miliții civile.

Maduro a acuzat în repetate rânduri Statele Unite că exagerează problema traficului de droguri pentru a justifica o schimbare de regim, invocând un raport ONU potrivit căruia doar 5% din cocaina produsă în Columbia ar tranzita prin Venezuela.

Guvernul de la Caracas nu a emis încă o reacție oficială la anunțul făcut de Trump, iar Pentagonul nu a oferit comentarii suplimentare asupra incidentului.