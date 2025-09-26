Donald Trump este pregătit să „mute” meciurile de la Cupa Mondială 2026, din motive de securitate

Donald Trump a declarat joi că este pregătit să mute în alte locuri, dacă este necesar, meciurile Cupei Mondiale din 2026 , programate inițial în orașe pe care le consideră nesigure.

„Sunt conduse de nebuni de stânga care nu știu ce fac. Dar ne vom asigura că sunt în siguranță. Cupa Mondială va fi sigură. Dacă voi stabili că nu este sigură (în anumite orașe), vom muta (meciurile) în alte orașe ”, a declarat președintele reporterilor din Biroul Oval, denunțând statisticile privind criminalitatea din Chicago, care nu este un oraș gazdă al Cupei Mondiale.

„Dacă considerăm că un oraș va fi chiar și puțin nesigur pentru Cupa Mondială sau Jocurile Olimpice (care vor fi găzduite de Los Angeles în 2028, nota editorului)… dar mai ales pentru Cupa Mondială, deoarece competiția este răspândită în atât de multe orașe, nu vom permite ca jocurile să aibă loc, le vom muta”, a declarat Trump.

Printre orașele care vor găzdui meciuri se numără bastioane democrate precum Los Angeles (8 meciuri programate), San Francisco (6 meciuri) și Seattle (6 meciuri).

Administrația Trump a desfășurat Garda Națională anul acesta pentru a menține ordinea în unele orașe conduse de democrați, inclusiv Los Angeles, în ciuda obiecțiilor oficialilor locali.

Statele Unite găzduiesc împreună cu Mexic și Canada Cupa Mondială FIFA 2026. Președintele Trump s-a autonumit șef al grupului de lucru al Casei Albe pentru Cupa Mondială, o competiție organizată de Federația Internațională de Fotbal (FIFA).