Donald Trump inaugurează baia Lincoln, renovată după demolarea Aripii de Est a Casei Albe

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunţat vineri că a finalizat renovarea băii din faimosul Dormitor Lincoln de la Casa Albă, continuând astfel seria de modificări majore aduse reşedinţei prezidenţiale.

Trump a publicat imagini cu noul decor pe platforma sa Truth Social, descriind baia drept „o capodoperă din marmură statuară, lustruită impecabil, în alb şi negru”.

„Baia Lincoln a fost renovată ultima dată în anii 1940, într-un stil art deco cu plăci verzi, total nepotrivit pentru epoca lui Abraham Lincoln. Am adus-o la forma ei originală, cu marmură autentică, exact cum ar fi trebuit să fie”, a scris Trump.

Casa Albă nu a confirmat dacă proiectul a trecut printr-un proces oficial de aprobare, însă renovarea are loc în contextul unor critici tot mai dure din partea istoricilor şi a opoziţiei democrate, care acuză administraţia că distruge patrimoniul istoric al clădirii, scrie Reuters.