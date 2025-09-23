Donald Trump se adresează ONU, cu un discurs despre recunoașterea Palestinei și agresiunea rusă

Președintele Donald Trump susține marți un discurs important în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite, cu ocazia celei de-a 80-a sesiuni anuale a forului internațional, începând cu ora 16:00 (ora României). Potrivit Casei Albe, Trump va aborda subiecte fierbinți precum războiul din Gaza, recunoașterea statului palestinian și conflictul dintre Rusia și Ucraina.

„Discursul președintelui se va concentra pe reafirmarea forței Americii în lume. Va evidenția cum instituțiile globaliste au degradat ordinea mondială și va prezenta o viziune clară și constructivă pentru viitor”, a declarat luni secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, citată de ABC News.

Sunt așteptate critici privind recunoașterea Palestinei

Ofensiva terestră a Israelului și criza umanitară generată au determinat o parte a comunității internaționale să sprijine mai puternic cauza palestiniană. Mai multe țări, inclusiv aliați importanți ai Statelor Unite, precum Franța, Canada și Regatul Unit, au recunoscut deja oficial statul palestinian, iar Trump se opune ferm acestor demersuri.

Lideri precum Emmanuel Macron și-au declarat deschis susținerea pentru o soluție cu două state: „A venit timpul păcii”, a afirmat Macron luni seara, de la tribuna ONU, când a anunțat recunoașterea oficială a Palestinei de către Franța.

În contrast, Trump urmează să insiste asupra priorității eliberării ostaticilor și va respinge aceste acțiuni care, în opinia sa, „slăbesc lupta împotriva terorismului”.

„El consideră că recunoașterea statului palestinian nu ajută la eliberarea ostaticilor, care este obiectivul principal în acest moment în Gaza, și nu pune capăt conflictului. Ba chiar, el crede că este o recompensă pentru Hamas”, a explicat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Trump va susține apelul lui Zelenski

Trump va aborda și războiul din Ucraina, cu accent pe presiunea internațională asupra Rusiei – direcție care se aliniază cu mesajul transmis luni de Zelenski, în fața Adunării Generale a ONU. Liderul ucrainean a cerut „pași comuni și presiune politică puternică” pentru a opri agresiunea rusă: „Este nevoie de pași noi și clari din partea tuturor celor care cred că dreptul internațional trebuie să funcționeze din nou”.

Deși a avut în trecut o relație de cooperare cu liderul rus Vladimir Putin, Trump a afirmat recent că este dezamăgit de acesta, după ce summitul din Alaska, intens mediatizat și prezentat drept o oportunitate majoră de dialog, în luna august, nu a dus la niciun progres concret.

„M-a dezamăgit. M-a dezamăgit cu adevărat”, a declarat Trump. Cu toate acestea, el continuă să susțină că războiul ar putea fi rezolvat „rapid”, datorită relației sale cu Putin.

În dialog cu liderii lumii

După discursul de la tribuna ONU, Trump va avea mai multe întâlniri bilaterale și multilaterale cu înalți demnitari și șefi de stat. Printre aceștia se numără secretarul general ONU António Guterres, precum și liderii din Ucraina, Argentina, Uniunea Europeană, Qatar, Arabia Saudită, Turcia, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Iordania, Pakistan și Indonezia.