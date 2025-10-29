Donald Trump și Viktor Orbán se vor întâlni săptămâna viitoare pentru a discuta despre efectele sancțiunilor SUA

Locația întrevederii nu a fost încă stabilită, iar detaliile vor fi anunțate oficial în perioada următoare, spun surse apropiate discuțiilor, citate de Bloomberg.

Guvernul ungar vede întâlnirea drept o oportunitate de a obține asigurări în privința securității energetice, întrucât sancțiunile americane asupra petrolului rusesc riscă să afecteze aprovizionarea țării.

Economia Ungariei, în pericol

Administraţia americană acuză Budapesta că nu a demarat „niciun plan sau pas activ” pentru a-şi diversifica aprovizionarea, însă oficialii unguri au atras atenția că, din cauza dependenței majore de importurile din Rusia, Ungaria este expusă unor riscuri semnificative dacă restricțiile Washingtonului se vor înăspri.

Țara se poate confrunta cu o creştere abruptă a preţurilor energetice dacă livrările ruseşti ar fi restricţionate și, de asemenea, oprirea unor întreprinderi dependente de gaze şi o scădere semnificativă a creşterii economice. Premierul Viktor Orbán estimează că economia Ungariei ar putea coborî cu până la 4%.

Ungaria importă majoritatea petrolului şi gazelor din Rusia. Spre deosebire de numeroase state membre ale UE, care au încercat să reducă această dependență în urma invaziei ruse din Ucraina, Ungaria a crescut achiziţiile de energie rusească.

Posibil precedent

Ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, a arătat că „siguranța aprovizionării cu energie este extrem de importantă, aşa că țara va încerca cu siguranţă să găsească o soluţie”. Budapesta susţine că statutul său fără ieşire largă la mare îi restrânge opţiunile de energie alternativă, chiar dacă există o conductă care o leagă de Marea Adriatică prin Croaţia.

Întâlnirea poate reduce tensiunile dintre SUA şi Ungaria pe tema energiei şi a politicilor legate de Rusia. În cazul în care Ungaria va obţine concesii sau un parteneriat special, acest lucru poate deschide calea pentru alte state dependente de energia rusească să negocieze condiţii similare cu Washingtonul.