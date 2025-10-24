Donald Trump și Xi Jinping vor efectua vizite de stat în Coreea de Sud

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung intenționează să organizeze întâlniri la nivel înalt cu Trump și Xi separat, a declarat Wi Sung-lac, consilierul prezidențial sud-coreean pentru securitate.

„Printr-o serie de summituri între liderii Coreei de Sud și Statelor Unite, Statelor Unite și Chinei, precum și Coreei de Sud și Chinei, nu numai că vom evidenția rolul Coreei de Sud ca platformă, dar vom și construi un consens pentru pace, prosperitate și stabilitate în regiune”, a declarat Wi reporterilor.

În cadrul unei vizite în Asia, Trump se va întâlni cu Xi săptămâna viitoare în Coreea de Sud, a declarat anterior Casa Albă, pe fondul escaladării tensiunilor comerciale între cele două mari economii ale lumii, scrie Reuters.

Wi a declarat că Coreea de Sud speră să înregistreze progrese în ceea ce privește problemele legate de securitate și tarifele americane în cadrul unei întâlniri viitoare între Lee și Trump, dar nu este sigur dacă se va ajunge la un acord între cele două părți.

Acordurile dintre SUA și Coreea de Sud

Coreea de Sud și principalul său aliat rămân „puternic” divizați în ceea ce privește nivelul investițiilor în numerar, ca parte a unui pachet de 350 de miliarde de dolari promis de Coreea de Sud în cadrul unui acord de reducere a tarifelor americane la exporturile țării, a declarat vineri ministrul industriei din Seul.

Lee intenționează să organizeze un summit cu Xi, în cadrul căruia cei doi lideri vor discuta despre aprofundarea parteneriatului bilateral și despre problemele legate de Coreea de Nord, a declarat consilierul principal pentru securitate, Wi.

Înainte de reuniunile APEC, Lee va efectua o vizită de două zile în Malaezia, în perioada 26-27 octombrie, pentru a participa la summitul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), la care va participa și Trump.

În marja summitului ASEAN, Lee va discuta cu prim-ministrul Cambodgiei, Hun Manet, despre recentele probleme legate de escrocheriile online.

„O săptămână super importantă de summituri multilaterale începe cu summitul ASEAN și continuă cu summitul APEC de la Gyeongju”, a declarat Wi.