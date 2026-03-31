Donald Trump va avea un aeroport care îi poartă numele

Schimbarea necesită semnătura Administrației Federale a Aviației (FAA), iar procedurile administrative sunt încă în curs, potrivit Le Figaro.

„Schimbarea numelui unui aeroport ține de competența locală, iar FAA nu aprobă schimbările de nume ale aeroporturilor”, a indicat agenția într-un comunicat, confirmând totuși că trebuie să îndeplinească o serie de formalități pentru a valida această schimbare.

De la revenirea sa la putere în 2025, Donald Trump și-a pus amprenta asupra unor locuri emblematice din Statele Unite.

Astfel, el și-a adăugat numele la prestigiosul centru de spectacole Kennedy Center, a cărui program cultural l-a modificat, anulând în special evenimentele LGBT+.

Semnătura sa va apărea pe viitoarele bancnote ale țării, o premieră pentru un președinte în exercițiu, iar lucrările sale pentru o sală de bal la Casa Albă au fost larg criticate.