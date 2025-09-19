Donald Trump va discuta vineri cu Xi Jinping despre TikTok și comerț

Soarta platformei TikTok, deținută de ByteDance din China, ar putea fi stabilită în timpul discuției dintre președintele SUA și omologul său chinez de vineri, potrivit Le Figaro.

Donald Trump speră să decidă viitorul în SUA al TikTok. De asemenea, cei doi lideri vor discuta despre comerț.

„Voi vorbi cu președintele Xi vineri despre TikTok și, de asemenea, despre comerț. Și suntem foarte aproape de acorduri în toate acestea. Și relația mea cu China este foarte bună”, a declarat președintele SUA, joi, într-un interviu acordat Fox News.

Donald Trump a anunțat marți, fără a oferi detalii, că s-a ajuns la un acord cu Beijingul pentru preluarea operațiunilor TikTok din SUA de către investitori americani.

În paralel, Trump a amânat din nou implementarea interdicției asupra platformei în Statele Unite, inițial programată pentru ianuarie printr-un act al Congresului. Această interdicție, stabilită în numele securității naționale, a fost adoptată în timpul mandatului lui Joe Biden.