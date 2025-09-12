Dronă kamikaze „delta-wing” cu rază lungă, observată lângă o bază RSF din Sudan

Mai bine de 13 drone kamikaze de tip „delta-wing” și 16 platforme de lansare au fost identificate lângă aeroportul din Nyala, în regiunea Darfur, potrivit imaginilor satelitare obținute de Yale Humanitarian Research Lab și verificate de Reuters.

Dronele, capabile să se prăbușească direct în țintă, au fost fotografiate pe 6 mai, în timpul unui atac aerian major asupra armatei sudaneze, și au dispărut până pe 9 mai, deși rampele de lansare au rămas vizibile până la începutul lui septembrie.

Cu o rază de acțiune estimată la aproximativ 2.000 de kilometri, aceste drone ar putea lovi orice punct din Sudan și depășesc cu mult capabilitățile cunoscute anterior ale RSF.

Specialiștii suspectează că ar putea fi modele chinezești, deși drone similare sunt produse și în Rusia sau Iran. Beijingul nu a comentat până acum.

Conflictul dintre armata sudaneză și RSF durează de peste doi ani și a provocat una dintre cele mai grave crize umanitare la nivel global, alimentând interese străine și riscând fragmentarea țării de la Marea Roșie, important producător de aur.

Până acum, RSF se bazase mai ales pe atacuri terestre, dar și-a extins capacitățile aeriene pe măsură ce a pierdut teritorii în centrul și estul Sudanului.