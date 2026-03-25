Prima pagină » Știri externe » Dronă lansată din Rusia lovește coșul unei centrale electrice din Estonia

Dronă lansată din Rusia lovește coșul unei centrale electrice din Estonia

O dronă lansată din Rusia a lovit coșul de fum al unei centrale electrice din nord-estul Estoniei, potrivit serviciului intern de securitate al țării. Incidentul nu s-a soldat cu victime, însă autoritățile spun că aparatul de zbor a intrat în spațiul aerian estonian din Rusia, transmite Euronews.
Dronă lansată din Rusia lovește coșul unei centrale electrice din Estonia
Victor Dan Stephanovici
25 mart. 2026, 10:31, Știri externe

Potrivit Serviciului Intern de Securitate al Estoniei (ISS) citat de Euronews, drona a lovit coșul de fum al centralei electrice Auvere, situată în apropierea graniței cu Rusia, arată Euronews.

„O dronă a lovit coșul de fum al centralei electrice Auvere. Nu au fost raportate persoane rănite în urma incidentului”, au transmis autoritățile într-un comunicat. Instituția a precizat că drona a intrat în spațiul aerian estonian venind din direcția Rusiei.

Centrala Auvere este una dintre principalele unități de producție de energie din Estonia și se află în regiunea Ida-Viru, în nord-estul țării, la mică distanță de frontiera rusă. Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii privind eventualele pagube produse instalației sau tipul dronei implicate în incident. Autoritățile estoniene au anunțat că investighează incidentul pentru a stabili circumstanțele exacte în care drona a pătruns în spațiul aerian al țării și a lovit infrastructura energetică.

Estonia, stat membru NATO și al Uniunii Europene, a intensificat în ultimii ani măsurile de securitate la granița cu Rusia, pe fondul tensiunilor generate de războiul din Ucraina.

