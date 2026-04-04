Războiul din Orientul Mijlociu, ziua 36 | Bilanț OMS: Peste 3.300 de morți la începutul războiului / Trump a dat Iranului un ultimatum de 48 de ore / O rachetă lansată de Iran lovește centrul Israelului

Trump dă Iranului un ultimatum: „48 de ore până când iadul se va dezlănțui asupra lor”

Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat sâmbătă Iranul că are la dispoziție 48 de ore pentru a ajunge la un acord și pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Trump a afirmat că oferise anterior Teheranului un termen-limită pentru „a încheia un acord” sau pentru a redeschide această rută strategică, subliniind că timpul este pe cale să expire.

Ministerul Energiei din Kuweit anunță că rețelele de alimentare cu apă și energie electrică rămân funcționale, în ciuda atacului iranian de vineri

Ministerul Energiei Electrice, Apei și Energiilor Regenerabile din Kuweit a confirmat că rețelele de energie electrică și de alimentare cu apă ale țării rămân stabile și sunt pe deplin sub control, în ciuda atacurilor recente legate de conflictul cu Iranul, potrivit agenției de știri de stat Kuwait News Agency (KUNA).

Într-o declarație difuzată de KUNA, purtătoarea de cuvânt a ministerului, inginerul Fatima Hayat, a declarat că un atac iranian asupra uneia dintre centralele electrice și stațiilor de desalinizare a apei din Kuweit a provocat, vineri, pagube materiale unor părți ale instalației, dar echipele tehnice și de urgență au fost mobilizate imediat în conformitate cu planurile de urgență pentru a securiza amplasamentul și a menține operațiunile.

În ciuda pagubelor, infrastructura națională a continuat să funcționeze normal, iar autoritățile au subliniat că serviciile esențiale sunt furnizate fără întreruperi.

Un punct de trecere al frontierei dintre Iran și Irak, închis temporar, în urma unor atacuri

Irakul a închis un punct de trecere a frontierei cu Iranul după ce, în urma unor atacuri aeriene, un cetățean irakian a fost ucis pe teritoriul iranian, potrivit Sky News.

Punctul de trecere Shalamcheh reprezintă o rută vitală de aprovizionare pentru importurile de produse alimentare din Iran în Irak, iar orice întrerupere prelungită ar putea afecta rapid aprovizionarea piețelor locale.

Alți cinci cetățeni irakieni au fost răniți grav în urma atacurilor, care au lovit o zonă de primire a pasagerilor de pe partea iraniană a punctului de trecere.

OMS: Peste 3.300 de morți și 4,3 milioane de persoane strămutate în primele săptămâni ale conflictului

Directorul regional din Mediterana de Est a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, impactul războiului din Orientul Mijlociu. Acesta a descris conflictul ca fiind una dintre cele mai „grave crize” din ultimele decenii.

Potrivit oficialului, până în prezent peste 3.000 de civili au murit în urma atacurilor din Orientul Mijlociu. Alți peste 30.000 au fost răniți, iar peste 4,3 milioane de cetățeni au fost strămutați.

Până în prezent, 116 unități medicale din regiune au fost lovite în atacurile aeriene. Reprezentantul OMS a subliniat, în cadrul conferinței de presă, că există o nevoie urgentă de ajutor umanitar, dar și necesități medicale urgente, informează Gulf News.

O rachetă lansată din Iran lovește centrul Israelului, o persoană rănită

În timp ce sirenele au răsunat din nou în mare parte din Israel, sâmbătă după-amiază, serviciile de pompieri și salvare ale țării, au anunțat că echipele de salvatori interveneau în mai multe orașe din zona centrală a Israelului: Ramat Gan, Givataim, Bnei Brak și Petah Tikvah.

Serviciul de salvare israelian, Magen David Adom, a anunțat că un bărbat de 52 de ani a fost transportat la spital cu răni ușoare.

În orașul Ramat Gan, o bombă cu dispersie a explodat, iar o mașină a luat foc.

Imaginile difuzate de serviciile de salvare arată un bloc de apartamente cu pereți și ferestre sparte. Metal contorsionat, cărămizi și moloz erau împrăștiate pe tot locul incidentului.

Lior Paz, un paramedic, a spus că a ajuns la fața locului în câteva minute „și a văzut distrugere, foc, sticlă spartă pe podea și mult fum”.

Iranul afirmă că a folosit un nou sistem de apărare aeriană pentru a doborî un avion de vânătoare american

Comandamentul militar comun iranian „Khatam Al Anbiya” a declarat vineri că a utilizat un nou sistem de apărare aeriană pentru a doborî un avion de vânătoare american.

Un purtător de cuvânt al comandamentului a afirmat că Iranul va „obține cu siguranță controlul deplin” asupra spațiului său aerian, potrivit relatărilor presei de stat.

AfD se distanțează de Trump din cauza războiului din Iran

Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) se distanțează de Donald Trump, în contextul în care războiul din Iran este profund nepopular și reduce speranțele unei relansări economice în cea mai populată țară din Uniunea Europeană.

Săptămâna trecută, AfD le-a cerut parlamentarilor săi care au construit legături cu mișcarea MAGA a președintelui american să reducă vizitele în Statele Unite, informează Financial Times.

„Chiar și înainte de război, situația era departe de a fi optimă”, a declarat pentru FT un înalt oficial al partidului. „AfD dorește să mențină contactele la un nivel mai restrâns și nu va mai trimite grupuri numeroase”.

În ciuda eforturilor de apropiere de MAGA și de alte figuri apropiate de Trump, liderii AfD, Alice Weidel și Tino Chrupalla, au condamnat rapid decizia SUA de a bombarda Iranul.

Președintele Trump ar putea să-și remanieze administrația pe fondul războiului din Orientul Mijlociu

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, analizează posibilitatea unor schimbări în cadrul administrației sale, pe fondul efectelor generate de războiul din Orient, precum scăderea ratei de aprobare și creșterea prețului la carburanți.

Rusia evacuează 198 de muncitori de la centrala nucleară Busher din Iran

În urma atacului israelian desfășurat în apropierea centralei nucleare Bushehr din Iran, șeful agenției nucleare ruse Rosatom, Alexey Likhachev, a anunțat că autoritățile au ruse au decis evacuarea au evacuat 198 de muncitori ai centralei.

„Conform planului, astăzi am început faza principală a evacuării. La aproximativ 20 de minute după acel atac nefericit, autobuzele au plecat din stația Bushehr spre granița irano-armeană. Mai precis, 198 de persoane – aceasta este cea mai mare evacuare”, a declarat Likhachev, citat de agenția de stat, TASS.

Un proiectil a lovit lângă centrala nucleară Bushehr

Iranul a anunțat că un atac a avut loc în apropierea perimetrului centralei nucleare Bushehr din Iran, ucigând un gardian, notează Skynews.

Organizația pentru Energie Atomică a Iranului (AEOI) a anunțat sâmbătă că un proiectil a lovit lângă centrala nucleară Bushehr din sud-vestul Iranului, ucigând o persoană.

„Ca urmare a valului de explozie și a șrapnelelor rezultate în urma acestui atac, una dintre clădirile laterale ale centralei electrice a fost avariată și, din păcate, unul dintre angajații de protecție fizică ai centralei a fost ucis”, a declarat AEOI pe Telegram.

Mai mult, organizația a dezvăluit și că ancheta inițială a indicat că niciuna dintre părțile principale ale centralei electrice nu a suferit daune. De asemenea, s-a menționat că incidentul marchează al patrulea atac asupra amplasamentului nuclear de la începutul conflictului din Iran, în timp ce AEOI a avertizat că „orice daună gravă adusă acestuia ar putea duce la riscul unui accident nuclear major”.

IRGC din Iran numește un nou purtător de cuvânt

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran l-a numit pe generalul Hossein Mohebbi purtător de cuvânt interimar, potrivit agenției de știri Fars.

Hadji Sadeki, reprezentantul liderului suprem al Iranului în cadrul IRGC, ar fi confirmat numirea lui Mohebbi în funcția de șef al relațiilor publice.

El îl înlocuiește pe generalul-maior Ali Mohammad Naeini, care a fost ucis în martie.

Dubai susține că un amplasament Oracle a fost lovit de resturi de interceptare

Resturile unei interceptări aeriene au lovit peste noapte clădirea Oracle Corp. din Dubai Internet City, a confirmat Biroul de presă din Dubai, scrie Baha.

Acesta a precizat că echipele de urgență au intervenit la incident și nu au raportat răniți.

Cu câteva zile mai devreme, autoritățile din Dubai au respins rapoartele conform cărora Iranul ar fi vizat un centru de date Oracle din oraș.

ONU amână până săptămâna viitoare votul asupra Strâmtorii Ormuz

Consiliul de Securitate al ONU amână până săptămâna viitoare votul asupra Strâmtorii Ormuz, care ar reglementa tranzitul în zonă al navelor comerciale. Deși a fost un vot foarte așteptat, mai întâi a fost reprogramat pentru mai târziu, apoi amânat sine die.