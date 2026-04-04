Trump dă Iranului un ultimatum de 48 de ore și avertizează că „se va dezlănțui iadul" dacă nu se ajunge la un acord

Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat sâmbătă Iranul că are la dispoziție 48 de ore pentru a ajunge la un acord și pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz.
Iulian Moşneagu
04 apr. 2026, 17:51, Știri externe

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Trump a afirmat că oferise anterior Teheranului un termen-limită pentru „a încheia un acord” sau pentru a redeschide această rută strategică, subliniind că timpul este pe cale să expire.

„Vă amintiți când i-am dat Iranului zece zile să ÎNCHEIE UN ACORD sau să REDESCHIDĂ STRÂMTOAREA ORMUZ. Timpul se scurge – mai sunt 48 de ore până când iadul se va dezlănțui asupra lor”, a scris liderul de la Casa Albă pe Truth Social.

Avertismentul vine după alte ultimatumuri lansate în ultimele zile, în care Trump a amenințat că va lovi infrastructura Iranului, inclusiv centrale electrice, dacă strâmtoarea, o rută vitală pentru transportul global de petrol, nu va fi redeschisă complet navigației.

Strâmtoarea Ormuz, rută prin care tranzitează circa 20% din petrolul comercializat la nivel mondial, este blocată în mare parte de la izbucnirea războiului, ceea ce a dus la scumpirea petrolului și a amplificat temerile privind efectele asupra economiei globale.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor