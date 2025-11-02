Dronă necunoscută observată deasupra unei baze militare din Belgia. Este a doua în ultimele 24 de ore

O dronă a fost detectată din nou, în noaptea de sâmbătă spre duminică, deasupra bazei militare Kleine Brogel din Belgia, potrivit presei locale.

Este al doilea incident de acest fel în mai puţin de 24 de ore, după ce pe 31 octombrie mai multe drone au fost observate survolând aceeaşi zonă, a confirmat ministrul belgian al apărării, Theo Francken.

După cea de-a doua apariţie, un elicopter al poliţiei a fost trimis în urmărirea dronei, însă nu a reuşit să o intercepteze, relatează postul belgian VTM Nieuws.

Deşi autorităţile nu au oferit detalii despre tipul dronei, presa locală notează că imaginile surprinse în timpul zborului vor fi analizate în cadrul unei anchete.

Baza aeriană Kleine Brogel este cunoscută pentru rolul său strategic în cadrul NATO, fiind considerată locul unde sunt stocate arme nucleare americane.

De asemenea, baza va găzdui, începând cu 2027, primele avioane de vânătoare F-35 ale forţelor aeriene belgiene, potrivit agenţiei Belga.

Incidentul are loc pe fondul unei creşteri a numărului de observaţii de drone neidentificate în mai multe ţări europene, ceea ce alimentează temerile privind posibile acţiuni de război hibrid atribuite Rusiei.

În ultimele luni, au fost raportate incidente similare în Estonia, Polonia, România, Germania şi Franţa, unele ducând chiar la doborârea dronelor.

La jumătatea lunii octombrie, forţele aliate au doborât două drone de origine necunoscută lângă o bază militară din sudul Estoniei, iar în septembrie, Polonia a interceptat mai multe drone ruseşti care îi încălcaseră spaţiul aerian.