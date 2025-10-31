Drone navale „Ghost Shark” produse in Australia. Compania americană Anduril deschide o fabrică în Sydney

Noua fabrică este destinată asamblării unei flote de drone subacvatice Ghost Shark, care vor completa capabilitățile navelor de suprafață ale Marinei australiene.

Contractul, acordat în septembrie, prevede co-dezvoltarea şi livrarea dronelor pe parcursul următorilor cinci ani și are o valoare de 1.1 miliarde de dolari.

Compania precizează că prima dronă a fost finalizată înainte de termen şi este pregătită pentru teste în apă, urmată de o livrare programată în ianuarie.

Fabrica va ajunge la capacitate de producţie completă în 2026 şi este estimată să creeze aproximativ 150 de locuri de muncă în Australia.

Mai mult de 40 de firme locale vor furniza piese, componente şi materiale pentru program, iar vehiculele produse în Sydney pot fi exportate ulterior către SUA şi alte state, cu condiţia aprobării guvernului australian.