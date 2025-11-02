Echipele de intervenţie din Gaza au desfăşurat 865 de misiuni în luna octombrie

Serviciul de protecţie civilă din Gaza a raportat că echipele sale au desfăşurat 865 de operaţiuni în luna octombrie, pe fondul continuării unor atacuri israeliene sporadice, în pofida armistiţiului convenit între Israel şi Hamas.

Potrivit comunicatului, intervenţiile au inclus 503 misiuni de ambulanţă, 291 de operaţiuni de salvare şi 71 de acţiuni de stingere a incendiilor.

Autorităţile locale au precizat că echipele continuă să lucreze în condiţii dificile, din cauza infrastructurii distruse şi a lipsei resurselor medicale, scrie Al Jazeera.

Armistiţiul dintre Israel şi Hamas, intrat în vigoare la 10 octombrie, a dus la o reducere semnificativă a intensităţii atacurilor, însă situaţia umanitară din Fâşia Gaza rămâne gravă, iar serviciile de urgenţă sunt în continuare suprasolicitate.